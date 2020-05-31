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خلال مؤتمر صحفي اليوم.. وزير الإعلام يوضح مواعيد حظر التجول الجديدة.. مستشار الرئيس: الكوادر الطبية أصبحت مدربة للتعامل مع كورونا.. وزير التعليم العالي: زيادة عدد الأسرة وفق الاحتياجات

الأحد 31/مايو/2020 - 05:30 م
وزراء الصحة والتعليم
وزراء الصحة والتعليم العالى والاعلام - ارشيفيه
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حمادة خطاب
خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن ما توصلت له اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا  

أسامة هيكل:  رئيس الوزراء وجه بتخصيص أرقام تليفونات في جميع المحافظات لاستقبال شكاوى المواطنيين

مستشار رئيس الجمهورية: تم التنسيق مع وزراء الصحة والتعليم العالى لمواجهة الضغط الشديد على المستشفيات 

وزيرة الصحة: الحكومة تعمل بشكل تكاملى بقيادة رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية 

عقد اليوم الأحد، عدد من الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الدولة للإعلام للإعلان عن ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بحضور  أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

استعرض أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام نتائج اجتماع اللجنة الطبية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التي تضمنت عدة قرارات لمواكبة تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد وأعلنت أنه تم تحديد موعد  حظر تجول  المواطنين بدءًا من اليوم الأحد 31/5/2020 من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا حتى 15 يونيو.

وأشار هيكل إلى أن رئيس الوزراء وجه بتخصيص أرقام تليفونات في جميع المحافظات لإستقبال شكاوى المواطنيين ومتابعة ارتفاع أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرض، مضيفًا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتوفير مستشفيات العزل والعبوات الوقائية وبحث إمكانية توصيلها للمواطنيين كما وجه بتكليف المحافظين والجهات الرقابية بمتابعة نظم الوقاية. 



وأشار إلى أن الحكومة تقدم كل التقدير والاحترام والشكر لجميع الأطقم الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

فيما أوضح د. محمد عوض تاج الدين – مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية والوقائية أن الحكومة منذ بداية الأزمة قامت بعدة خطوات علمية وتنظيمية وإدارية وطبية للتعايش مع هذه المرحلة الحرجة مع متابعة تطور المرض لحظة بلحظة داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه تلاحظ ازدياد اعداد المرضى منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتم التنسيق مع وزراء الصحة والتعليم العالى لمواجهة الضغط الشديد على المستشفيات. 

وتابع ان الكوادر البشرية الطبية أصبحت مدربة على كيفية التعامل مع هذه الحالات طبقًا لبروتوكولات العلاج المتبعة. 

وأوضحت د. هالة زايد – وزيرة الصحة ان الحكومة تعمل بشكل تكاملى بقيادة رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وتوجهت بالشكر لجميع الأطقم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة مقدرة جهودهم المبذولة  وتضحياتهم لمواجهة هذه الأزمة . 

وأكدت وزيرة الصحة التوسع في العزل المنزلي وتوفير 8 ملايين جرعة خاصة بالمخالطين وعدد 513 وحدة صحية وحوالى 1000 قافلة طبية علاجية متنقلة في جميع المحافظات وتم البدء بتحضير عدد 30 مستشفى عزل وفى نهاية الأسبوع سيتم توفير عدد 376 مستشفى بطاقة 35 الف سرير بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالى .


كما أوضح د. خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الجميع يتعامل مع جائحة عالمية وأن أجهزة الدولة المعنية تتعامل بجهد كبير لمواجهة الفيروس. 

وأضاف وزير التعليم العالى انه يتم دراسة الاحتياجات الخاصة بكل مستشفى وبناء عليه يتم عمل مناورة لزيادة عدد الأسره، وتقدم بالشكر لجهود هيئة التدريس بالمستشفيات والمدن الجامعية وتعاونهم مع زملائهم بوزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية. 

وفى نهاية اللقاء اكد وزير الدولة للإعلام: أن الحكومة تعمل بمنهج علمى وبشكل تنسيقى وتضامنى، ومن مصلحتها تقديم كل المعلومات للمواطنيين مؤكدًا ضرورة تفاعل المواطن مع الحكومة والتزام الحذر والحيطة قدر المستطاع.
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