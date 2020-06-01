هل تقبل قراءة القرآن بسرعة أثناء الصلاة ؟

هل يجوز قراءة القرآن لمن لا يحسن تجويده؟



قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحفظ هو تلاوة وزيادة، ولكن الحفظ يكون صعب على بعض الناس، ناصحًا إياهم بالقراءة، وأن القراءة لها ثواب كبير لهم.

وأشار في فتوى له، الى أن من يحفظ سورة من