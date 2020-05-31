كان غصب عني.. سلوى عثمان تكشف تفاصيل دورها بمسلسل البرنس .. فيديو





قالت الفنانة سلوى عثمان، إن الجمهور انتقد رد فعلها فى مسلسل البرنس عندما أخفت ما فعلوه أبناؤها من جرائم ضد أخوهم رضوان البرنس .





وعللت الفنانة سلوى عثمان، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية Dmc، قيامها بإخفاء جرائم ما ارتكبه أبناؤها فى مسلسل البرنس ضد أخيهم رضوان البرنس والذى لعب بطولته الفنان محمد رمضان قائلة : كان غصب عنى بأنى أقدم ولادى لحبل المشنقة بأيدى وتنتظر جثثهم لدفنهم " ..





وأشارت ، إلى أن دورها فى مسلسل البرنس كان اعتقاده الأساسى فيه أن رضوان البرنس والذى جسد خلاله الدور الفنان محمد رمضان بقيامه بالاستيلاء على أموال أبنائها فى الميراث .





وأكدت الفنانة سلوى عثمان ، إلى أن كل المشاركين في المسلسل قدموا ادوار رائعة في العمل الدرامي هذا العام.





يذكر أن الفنان محمد رمضان نافس في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل البرنس وشاركه أحمد زاهر، سلوى عثمان ، روجينا .