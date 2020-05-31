ألقوا بالجثة في مصرف .. حبس عاطل و3 آخرين قتلوا شقيقه بالشرقية

قررت نيابة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس 4 عاطلين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل شخص وسرقة التروسيكل منه، والتخلص من جثته بمصرف أبو لبن دائرة مركز صان الحجر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة شخص مقتولا وملقي بمصرف أبو لبن بدائرة مركز صان الحجر، حيث تبين قيام شقيقه بمساعدة آخرين بالتخلص منه وسرقته وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى نيابة الحسينية للتحقيق.





تعود أحداث الواقعة الي تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشخص موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز.

وتبين من التحريات أن الجثة لشخص يدعى "السيد ع " 40 سنة عاطل مقيم صان الحجر، وبه أثار إصابات بالرأس، وتبين قيام شقيقه "ر" بارتكاب الواقعة بالاستعانة بشقيق زوجته، ومعهما آخران.

كما تبين من التحريات التي باشرها رئيس مباحث المركز ان القاتل طمع فى شقيقه والذى كان مقيما فى القاهرة، وحضر قريبا للإقامة فى صان الحجر، فخطط لسرقة التروسيكل منه، واستعان بالمشتركين معه، وتخلص منه فى مياه مصرف أبو لبن وتحرر محضر عن الواقعة برقم 2495 لسنة 2020.