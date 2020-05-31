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محافظات

للتأكد من ارتداء الكمامة.. حملات على الأسواق والمنشآت الحكومية والمواقف في بورسعيد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:09 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تنظيم حملات مكثفة من قبل اجهزة المرور والأحياء لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم أيضا متابعة جميع المنشآت الحكومية للتأكد من ارتداء جميع العاملين والمترددين علي المواقع الحكومية للحصول على الخدمة للكمامات الواقية .

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمناطق التي تشهد تجمعات والطرق الرئيسية والجهات الحكومية  والأسواق لرصد المخالفين لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون.

وقال إن مهام اللجان تشمل أيضا التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة،  مشيرآ إلى أن الحملات سوف تتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات.
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