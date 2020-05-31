«صحة مصر» أبليكيشن متكامل.. الصحة: سلوكيات المواطنين الخاطئة سبب زيادة أعداد المصابين بـ كورونا ..فيديو

قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورون ا بوزارة الصحة، إن زيادة حالات الإصابة فيروس كورونا يرجع إلى كل ما حدث فى شهر رمضان وعيد الفطر من عدم التزام المواطنين، والسلوكيات الخاطئة فى التعامل مع وباء كورونا.





وأضافت "العسال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أبلكيشين "صحة مصر" به كافة المعلومات عن كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الحجر المنزلي".





وناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي.





وتابعت جيهان العسال "يتم تطبيق العزل المنزلي في كل دول العالم، وبدأنا في تطبيق العزل المنزلي مع زيادة أعداد الإصابات، ويتم عزل الحالات البسيطة منزليا".



