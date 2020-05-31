الدوري الألماني.. شوط أول سلبي بين بروسيا دورتموند وبادربورن

انتهى الشوط الأول من مباراة بروسيا دورتمند و بادربرون بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة خلال الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.
وجاء الشوط الاول بسيطرة كبيرة من جانب بروسيا على مجريات اللقاء ولكن دون وجود خطورة على المرمى.
وأعلن المدرب السويسري لوسيان فافر تشكيلة بوروسيا دورتموند وجاءت كالتالي.
حراسة المرمى: رومان بوركي
خط الدفاع: هوميلز – بيشتشك – أكانجي
خط الوسط: رافائيل جيريرو – أشرف حكيمي – توماس ديلاني ــ إيمري تشان
خط الهجوم: جادون سانشو – ثورجان هازارد – جوليان براندت