بالأبيض والأسود.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة، مستخدمة خاصية فلتر الصور.

تألقت سمية الخشاب، بفستان أنيق ميدي ضيق مقسم إلى جانبين باللونين الأبيض والأسود، مع وجود حزام جلدي عريض على الخصر أبرز جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى المكياج على اللون الأسود والبنى للعيون، ووضعت أحمر الشفاه بلمسات بسيطة تتناسب مع إطلالتها.

ورفعت شعرها الأسود الطويل للخلف بطريقة بسيطة وناعمة تبرز جمال إطلالتها.

علقت سميه الخشاب على الصور قائلة "من أحلى جلسات التصوير اللي عملتها ❤️#سميه_الخشاب #وماتوفيقي_الا_بالله







