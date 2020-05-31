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رياضة

مرتضى منصور يستعين بخبرات حسن شحاتة في الزمالك

الأحد 31/مايو/2020 - 07:32 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعرض على حسن شحاتة نجم القلعة البيضاء السابق بالانضمام إلى قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة. 

وأكد مرتضى على أهمية وقيمة حسن شحاتة بالانضمام إلى قناة الزمالك بما يمتلكه من تاريخ وكاريزما كبيرة، مطالبًا المعلم بعدم ربط انضمامه لقناة الزمالك بمصير نجله كريم حسن شحاتة.

جدير بالذكر أن كريم حسن شحاته دخل في خلافات من قبل مع إدارة الزمالك أدت إلى رحيله عن قناة الزمالك بشكل نهائي بعدما كان يتناوب تقديم برنامج زملكاوي مع خالد الغندور قبل أن يحل طارق يحيي بدلًا منه.


وشدد منصور على أن باب قناة الزمالك مفتوح أمام حسن شحاتة للانضمام في أي وقت، مؤكدًا أن تواجده في القناة يعتبر أقل تكريم له لما قدمه في تاريخه الطويل على شاشة قناة الزمالك.

وأوضح أن وجود المعلم وجمال عبد الحميد وأحمد عبد الحليم وحمادة عبداللطيف وإسماعيل يوسف وغيرهم من نجوم نادي الزمالك أمر ضروري.

يذكر أن مسئولو قناة الزمالك قد وضعوا خريطة جديدة لبرامج القناة و التي من المقرر أن تظهر بشكلها الجديد في الفترة المقبلة.
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