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محافظات

قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها

الأحد 31/مايو/2020 - 07:39 م
إعدام و إحراق 32
إعدام و إحراق 32 طن قمح فى مقلب قمامة بقنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اعدام 32 طنا من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كان من المقرر توريدها إلى صوامع الترامسة خلال الموسم الجاري ولكن تبيّن بعد فحصها من قِبل اللجنة المختصة عدم مطابقتها للمواصفات وتم تحرير المحضرين رقم 3636 و3637 جنح مركز قنا للسيارات المحملة بتلك القمح، وتم حرقها فى مكان مخصص لذلك.


وأضاف محافظ قنا، أنه تم إحالة المحضرين للنيابة العامة التي أصدرت بدورها قرارًا بإعدام تلك الكمية لعدم صلاحيتها، وذلك من خلال لجنة مكونة من" ممثلان عن هيئة البحوث الزراعية – رئيس مباحث التموين – مدير عام الرقابة التموينية" وبحضور وكيل وزارة التموين بقنا.


في سياق متصل أشار محافظ قنا، إلى أنه، تم اليوم الأحد توريد 4321 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة،  ليصبح اجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل الماضي وحتي الآن 163 الف و701 طن.


وأكد الداودي، أن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب يتم من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5   قيراط  و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.


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و أشار محافظ قنا، إلى متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مع التأكد من عدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
قبل توريدها للصوامع .. إعدام وحرق 32 طن قمح بقنا لعدم صلاحيتها
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