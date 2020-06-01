بعد أدائها أصعب مشاهد البرنس.. سلوى عثمان: تفاجأت بالتريند.. فيديو

قالت الفنانة سلوى عثمان ، إنه بعد أدائها أصعب مشاهد البرنس دعت الله أن يلقى قبول المشاهدين خاصة وإنها بذلت اقضى ما فى وسعها فى أدائه .





وأكدت الفنانة سلوى عثمان ، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية Dmc، أنها لم تتوقع أن يصبح مشهد صراخها المتواصل ضد أبنائها بمجرد علمها مخططاتهم الإجرامية ضد رضوان البرنس أن يصبح " ترند" والأكثر بحثأ على وسائل التواصل الاجتماعي.





وأشارت إلى أنها تلقت العديد من المحادثات الهاتفية من كافة الدول العربية قاموا خلالها بالتعبير عن إعجابهم الشديد بهذا المشهد ، بالإضافة لفرحتها الشديدة بعرض فضائية سكاى نيوز خبر تصدرها التريند .



