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بعد أدائها أصعب مشاهد البرنس.. سلوى عثمان: تفاجأت بالتريند.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:31 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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شيرين عادل
قالت الفنانة سلوى عثمان،  إنه بعد أدائها أصعب مشاهد البرنس دعت الله أن يلقى قبول المشاهدين خاصة وإنها بذلت اقضى ما فى وسعها فى أدائه .

وأكدت  الفنانة سلوى عثمان ، خلال استضافتها  ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية Dmc، أنها لم تتوقع أن يصبح مشهد صراخها المتواصل ضد أبنائها بمجرد علمها مخططاتهم الإجرامية ضد رضوان البرنس أن يصبح " ترند"  والأكثر بحثأ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من المحادثات الهاتفية من كافة الدول العربية قاموا خلالها بالتعبير عن إعجابهم الشديد بهذا المشهد  ، بالإضافة لفرحتها الشديدة بعرض فضائية سكاى نيوز خبر تصدرها التريند . 

وأوضحت سلوى عثمان،  أن الفنان لابد أن يقوم بدوره الفنى بأقصى ما لديه من مهارات وموهبة ، ومشاعر صادقة  ثم انتظار ردود أفعال الجمهور، مضيفة أن مشهد صراخها المتواصل من أبنائها عند علمها بجرائمهم ضد أخيهم رضوان البرنس كان من أصعب مشاهدها فى المسلسل. 
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