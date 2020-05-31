تركيا تسجل 839 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا عن ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وسجلت تركيا 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى 163.942 شخصا.









كما سجلت تركيا 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 4540 شخصا.









تأتي تركيا في المركز العاشر كأكثر الدول تسجيلا لإصابات بفيروس كورونا بعد الهند وفرنسا وألمانيا.









وكانت تركيا سجلت أمس 983 إصابة بفيروس كورونا، و26 وفاة .









وقررت السلطات في تركيا تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق والنوادي اعتبارا من 1 يونيو.