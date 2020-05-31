وزير التعليم يحذر من صفحات وهمية تتحدث باسمه عبر فيس بوك

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من وجود صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتحدث باسمه وتروج لشائعات و اخبار غير صحيحة.
وقال وزير التربية والتعليم أن روابط هذه الصفحات والجروبات الوهمية التي يجب تجاهل ما ينشر عليها تتمثل في :
https://m.facebook.com/طارق-شوقي-112009767198221/?ti=as
https://m.facebook.com/groups/243952646837575/?ref=pages_profile_groups_tab
وأضاف وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا يوجد لي إلا حساب واحد فقط عبر فيس بوك يمكن متابعته من خلال الضغط هنا ، لا تنقلوا الشائعات عن مواقع مشبوهة مثل الروابط أعلاه.
وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" خارج القنوات الرسمية للوزارة لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات حقيقية، ولا مصداقية له على الإطلاق.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٠ بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين".
وكان اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
وأكد منذ قليل الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :
الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية