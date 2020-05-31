وزير التعليم يحذر من صفحات وهمية تتحدث باسمه عبر فيس بوك

https://m.facebook.com/طارق-شوقي-112009767198221/?ti=as

https://m.facebook.com/groups/243952646837575/?ref=pages_profile_groups_tab





وأضاف وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا يوجد لي إلا حساب واحد فقط عبر فيس بوك يمكن متابعته من خلال الضغط هنا ، لا تنقلوا الشائعات عن مواقع مشبوهة مثل الروابط أعلاه.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" خارج القنوات الرسمية للوزارة لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات حقيقية، ولا مصداقية له على الإطلاق.