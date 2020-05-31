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محافظات

إزالة 6 حالات تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في دمياط

الأحد 31/مايو/2020 - 10:28 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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زينب الزغبي
شنت ،اليوم ،محافظة دمياط،حملة مكبرة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بدمياط،لازالة كافة أوجه التعديات على أراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة عدد ٦ حالات تعدِ على أراضى زراعية وبناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم الأحد تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط،. إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.
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وأضافت المحافظ أن تلك الحالات تضمنت حالة بناء بالمخالفة على مساحة ٣٠٠ متر مربع بدمياط و كذلك حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمساحة ٤٥٠ م٢ بمركز ومدينة كفر سعد .

مشيرة الى ان الحملات اسفرت ايضا عن  إزالة حالتين أخرتين لتعدِ على أراضى زراعية بمساحة ٤١٠ م٢ وحالة بناء مخالف على مساحة ٢٠ م٢ بمركز ومدينة كفر البطيخ .

هذا و قد نوهت الدكتورة منال عوض الى وصول حالات الازالة التى تم تنفيذها منذ بداية أعمال تلك الحملات منتصف مارس الماضي ٤٧٢ حالة، مؤكدة استمرار تلك الحملات للتصدى الحاسم لكافة التعديات وحالات البناء المخالف و فرض هيبة الدولة.
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