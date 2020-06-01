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اقتصاد

مسؤول بالبنك المركزي: تعديل مواعيد البنوك جاء تجاوبا مع قرار مجلس الوزراء

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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أ ش أ
 أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الموافقة على تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارا من غد الثلاثاء لتبدأ في الثامنة والنصف صباحا وتنتهي في الثانية ظهرا، جاء تجاوبا مع قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بتعديل مواعيد الحظر لتصبح من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بدلا من السادسة صباحا.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن البنك المركزي يتابع عن كثب كافة التطورات المحيطة، ولديه من المرونة لاتخاذ قرارات في صالح دعم الاقتصاد المصري، وتسهيل حياة المواطنين خاصة في تعاملهم مع الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أنه تم تمديد العمل بالبنوك اعتبارا من اليوم بهدف القضاء على حالات التكدس التي شهدتها البنوك في الفترة الماضية.


وأكد المصدر استمرار التشديد على البنوك بإتخاذ كافة التدابير للحد من نقل عدوى فيروس كورونا، واستمرار عمليات التعقيم وارتداء الكمامات واتباع بقية التعليمات الصادر عن البنك المركزي.

وأعلن اتحاد بنوك مصر عن موافقة البنك المركزي على تعديل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا للموظفين وذلك بدلا من الرابعة عصرا ومن الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا للجمهور وذلك بدلا من الثالثة عصرا.

وكان البنك المركزي قد أصدر على مدار الشهرين ونصف الماضية أكثر من 18 إجراء لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تفشي فيروس كورونا، منها مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة بشكل مباشر وأخرى لتحفيز التعاملات المصرفية الالكترونية سواء الدفع أو التحصيل الالكتروني، وأخرها توزيع أكثر من 100 ألف وحدة سداد الكتروني على المتاجر والصيدليات ومحطات الوقود وغيرها بالمحافظات مجانا بهدف تقليل تداول النقود " الكاش" في إطار تدابير حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
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