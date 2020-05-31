تعديل مواعيد عمل فروع البنوك الثلاثاء المقبل

خاطب اتحاد بنوك مصر، البنك المركزي المصري ، بشأن تعديل مواعيد عمل فروع البنوك العاملة في مصر.





مواعيد عمل البنوك الجديدة





وأصدر اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي، قرارا لرؤساء البنوك، بتعديل مواعيد فروع البنوك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء 2 يونيو 2020.





مواعيد عمل البنوك





وجاء في نص الخطاب الذي أرسله اتحاد بنوك مصر، لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أنه بالتنسيق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وافق على تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتصبح بالنسبة للموظفين من 8 صباحا إلي 3 عصرا، وبالنسبة للعملاء من 8.30 صباحا إلي 2.30 ظهرا.







