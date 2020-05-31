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اقتصاد

تعديل مواعيد عمل فروع البنوك الثلاثاء المقبل

الأحد 31/مايو/2020 - 05:39 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزى
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محمد يحيى
خاطب اتحاد بنوك مصر، البنك المركزي المصري، بشأن تعديل مواعيد عمل فروع البنوك العاملة في مصر.

مواعيد عمل البنوك الجديدة 

وأصدر اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي، قرارا لرؤساء البنوك، بتعديل مواعيد فروع البنوك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء 2 يونيو 2020.

مواعيد عمل البنوك 

وجاء في نص الخطاب الذي أرسله اتحاد بنوك مصر، لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أنه بالتنسيق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وافق على تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتصبح بالنسبة للموظفين من 8 صباحا إلي 3 عصرا، وبالنسبة للعملاء من 8.30 صباحا إلي 2.30 ظهرا.


وتضمن الخطاب أنه في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتبارا من الـ 8 مساءً وحتى 6 صباحًا، فقد تقرر تعديل هذه المواعيد. 
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