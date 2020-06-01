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رياضة

مواجهات نارية خلال الجولتين المقبلتين من الدوري الإسباني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الاتحاد الإسباني، عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني بموسم 2019-2020، بعد قرار استئناف المسابقة، عقب توقف استمر حوالي شهرين.

 وكان الدوري الإسباني توقف في مارس الماضي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل أن يتقرر عودة الدوري، في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو المقبل.

وفيما يلي نستعرض لكم جدول مباريات الجولتين القادمتين.

يلعب برشلونة، مباراة الجولة 28، يوم السبت 13 يونيو، عندما يحل ضيفا على فريق ريال مايوركا، فى العاشرة مساء، بينما يستضيف ريال مدريد، نظيره فريق إيبار، يوم الأحد 14 يونيو، فى تمام السابعة والنصف مساء، وأتلتيكو مدريد، يحل ضيفا على أتلتيك بلباو، فى نفس اليوم، فى الواحدة ظهرا.

بينما تنطلق مباريات الجولة 29 من الليجا، يوم الاثنين 15 يونيو بلقاء ليفانتى مع إشبيلية، فى السابعة والنصف مساء، ويستضيف برشلونة، نظيره فريق ليجانيس، يوم الثلاثاء 16 يونيو، فى العاشرة مساء، ويلعب ريال مدريد، مع فالنسيا، فى العاشرة من مساء الخميس 18 يونيو.

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