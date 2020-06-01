AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نشعر أننا في بلادنا.. مدرب منتخب المغرب يكشف ما دار بينه وبن شرقي وأوناجم.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:27 ص
بن شرقي واوناجم
بن شرقي واوناجم
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد مصطفى حجي، نجم الكرة المغربية السابق، المدرب المساعد لمنتخب المغرب الحالي، أنه يتابع أداء اللاعبين المغاربة المحترفين في الدوري المصري.

وأضاف مصطفى حجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أنه سعيد باللاعبين المغاربة الذين يلعبون في الدوري المصري.

وقال مصطفى حجي، إنه يلاحظ جميع اللاعبين، ويتابع بوطيب وأوناجم وبن شرقي، وهم لاعبون مميزون، متوقعا لهم مستقبلا مبهرا في الدوري المصري.

وتابع مصطفى حجي، "تواصلت مع لاعبي نادي الزمالك المغاربة، ونصحتهم بالاستمرار في نادٍ كبير مثل الأبيض، وهم مستمتعون بالتعايش مع اللاعبين المصريين".

وأشار حجي إلى أن بن شرقي وأوناجم أكدا أن تواجدهما في الدوري المصري يجعلهما يشعران بأنهما في المغرب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحيل حمدالله ومرابط يثير أزمة في النصر السعودي

بعد أوناجم وبنشرقي.. نجم مغربى جديد يقترب من الزمالك.. تقرير

حمادة أنور يكشف موعد عودة المنافسات وحظوظ الزمالك أمام الرجاء

خالد بوطيب يقترب من العودة للدوري التركي

أسطورة المغرب والمدرب | مصطفى حجي : بنشرقي يلعب في ناد كبير .. وأتواصل مع أوناجم وأزارو وحمدالله .. فيديو

مصطفى حجي : الفرصة متاحة أمام المحترفين للانضمام للمنتخب.. وصلاح نموذج ناجح .. فيديو

ترشيحاتنا

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

ليس وليد أزارو.. الاتفاق السعودي يستهدف نجم الأهلي.. فيديو

صوت ملائكي.. سيدة مصرية ترتل القرآن بتلاوة رائعة.. فيديو

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

بركب دعامات في القلب.. محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة حسن حسني

إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاة بـ كورونا .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها