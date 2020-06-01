نشعر أننا في بلادنا.. مدرب منتخب المغرب يكشف ما دار بينه وبن شرقي وأوناجم.. فيديو

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عمرو ابوبكر أكد مصطفى حجي، نجم الكرة المغربية السابق، المدرب المساعد لمنتخب المغرب الحالي، أنه يتابع أداء اللاعبين المغاربة المحترفين في الدوري المصري.

وأضاف مصطفى حجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أنه سعيد باللاعبين المغاربة الذين يلعبون في الدوري المصري

وقال مصطفى حجي، إنه يلاحظ جميع اللاعبين، ويتابع بوطيب وأوناجم وبن شرقي، وهم لاعبون مميزون، متوقعا لهم مستقبلا مبهرا في الدوري المصري

وتابع مصطفى حجي، "تواصلت مع لاعبي نادي الزمالك المغاربة، ونصحتهم بالاستمرار في نادٍ كبير مثل الأبيض، وهم مستمتعون بالتعايش مع اللاعبين المصريين".

وأشار حجي إلى أن بن شرقي وأوناجم أكدا أن تواجدهما في الدوري المصري يجعلهما يشعران بأنهما في المغرب.



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