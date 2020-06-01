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حوادث

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:19 ص
زفاف شقيقة محمد رمضان
زفاف شقيقة محمد رمضان
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ندى حمودة - أحمد مهدي
حرر قسم الشيخ زايد ثان محضرا  ضد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان بعد ضبطه لاقامة حفل زفافه في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات. 

وتم صرف زوج ايمان رمضان عقب تحرير المحضر ودفع مبلغ ٤ الاف جنيه غرامية مخالفة قرار رئيس الوزراء، وكشفت مصادر ان المحضر سيتم تقديمه للمحكمة للنظر فيه.

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كانت رصدت مباحث قسم الشيخ زايد ثان اقامة حفل زفاف في احدى فيلل كومبوند السليمانية وتبين انه زفاف ايمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان.

وانتقلت قوة امنية من مباحث القسم والقت القبض على حسام حامد "العريس" لاتهامه باقامة حفل زفاف وتجمع مخالفا اجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع اقامة حفلات الزفاف والتجمعات خشية نقل العدوى من احد حاملي المرض. 

تم اقتياد زوج شقيقة رمضان الي قسم الشرطة.
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