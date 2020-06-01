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أخبار العالم

موقع إيطالي: طائرتان عسكريتان لنقل مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف موقع إيطالي وفق فضائية العربية السعودية عن توجه طائرتين عسكريتين من اسطنبول التركية إلى مصراته الليبية، لنقل عدد من المرتزقة. 

وكان موقع إيطالي، متخصص في حركة الملاحة العسكرية، كشف عن تعقب طائرة تحمل علامة القوات الجوية الكينية غادرت اسطنبول متجهة جنوبا في اتجاه الأراضي الليبية. 

وقال الموقع الإيطالي، Italian Military Radar، إن هذه الطائرة تابعة لسلاح الجو التركي، ونقلت مرتزقة إلى ليبيا. 

وأضاف أن هذه الطائرة التي قامت برحلة من اسطنبول إلى مصراتة الليبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، ستقوم برحلات أخرى إلى الأراضي الليبية. 

وتابع أنه تم رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية أخرى من اسطنبول أيضا إلى مصراتة الليبية. 
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