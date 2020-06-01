شوقي غريب يكشف موقفه من ضم عمر مرموش مهاجم فولفسبورج إلى المنتخب

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن موقفه من ضم عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني بعد ظهوره لأول مرة في مباريات "البوندسليجا".
وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل فرصة لظهور لاعبين جدد".
وأوضح: "عمر مرموش في حسابات الجهاز الفني منذ فترة طويلة، وشارك معي في المباريات الأخيرة ولعب معي مباريات السعودية وأمريكا وأوزبكستان الودية".
وواصل: "عمر مرموش هو أحد اللاعبين الذين كانوا ينضمون إلينا باستمرار، وليس جديدا علينا، الأولوية للمنتخب الأول طالما يشارك في مباريات رسمية والأولمبي في مباريات إعدادية".
وأتم :"تأجيل أولمبياد طوكيو فرصة لظهور لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة "، مضيفا أنه من الصعب انضمام أحد اللاعبين إلي صفوف المنتخب الأولمبي دون المشاركة مع الفريق المتواجد به .