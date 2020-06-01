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اقتصاد

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:32 ص
الذهب في الامارات
الذهب في الامارات
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم السبت 1 - 6 - 2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 180.15 درهم إماراتي.

 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي.

 

ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

 

ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

 

اقرأ أيضًا .. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

 

سعر الذهب في الإمارات

  

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (205.88 درهم إماراتي) أي ما يعادل 56.05 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.72 درهم إماراتي) أي ما يعادل 51.38 دولار

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (180.15 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 49.05 دولار

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.41 درهم إماراتي) أي ما يعادل 42.04 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (120.10 درهم إماراتي) أي ما يعادل 32.70 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.10 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 28.03 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,403 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,743 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,441  درهم إماراتي) أي ما يعادل 392.37 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (205,878  درهم إماراتي) أي ما يعادل 56,051 دولار

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