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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم يارا وعمرها الحقيقي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل المطربة يارا اليوم الاثنين، بعيد ميلادها، حيث أكملت 37 عامًا، واسمها الحقيقي "كارلا نزيه البرقاشي" لبنانية الأصل، لأسرة من أب يدعى (نزيه) وأم (رولا) التي ترافقها أينما ذهبت، وأخت تكبرها وأخ اسمه (ملحم). 

ويارا من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع، تكره الغرور والوحدة، وتحب أن تقضي وقتها بعيد عن العمل سواء مع أصحابها أو أهلها، تحب الأطفال كثيرا وتحب أن تجلس معهم لفترة طويلة، وسبب ذلك أنها لم تتمتع بفترة طفولة، فقد كانت لا تهتم باللهو والدمى. 

أما الارتباط فقالت عنه "ما زال خطوة مؤجلة فالمهم بالنسبة لي هو الفن"، وتؤكد أنها راضية على ما قدمته حتى الآن وأن أكثر ما يشغلها هو الأوضاع الأمنية السائدة في مختلف الدول العربية وخاصة لبنان والعراق وفلسطين، فمن دون وجود السلام لا أمل في العطاء للفن كما صرحت لإحدى الإذاعات العربية.

وبدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من طارق أبو جودة الذي قدمها للجمهور، واختار لها اسمها الفني (يارا)، وقد ظهرت في برنامج العراب مع طارق أبو جودة.

وفي سنة 1998 اشتركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا، وفازت بالكأس.

وغابت ثم عادت للساحة الفنية في أولى تجاربها الاحترافية بكليب حب كبير سنة 2004، وعرضت على قنوات ميلودي وقتها بشكل مكثف، ثم أصدرت ألبومها الأول في 2005 بعنوان حب كبير، والتي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان، وصورت منه أيضا بحلم بعينك مع المخرج طوني قهوجي.

وغنت دويتو مع فضل شاكر في 2006، بعنوان اخذني معك، ما ساهم في انتشارها عربيا، وصورت تحت إدارة المخرج سعيد الماروق، ثم أطلقت أغنيتها الخليجية الأولى صدفة سنة 2007 وأدتها للمرة الأولى، أثناء مشاركتها كضيفة في إحدى برامج الهواة، وحققت نجاحا عربيا وخليجيا بشكل خاص، وصورتها لاحقا مع المخرجة ميرنا خياط، وبعد هذه الخطوة دخلت في تحضيرات ألبومها الخليجي الأول في مسيرتها الفنية.

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