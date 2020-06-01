تركيا تدعم المليشيات في ليبيا بدفعة جديدة من المرتزقة.. تفاصيل

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إرسال تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال من المليشيات المسلحة.





ووفقًا للمرصد، نقلت الحكومة التركية، 400 من المرتزقة السوريين المواليين لأنقرة، وبذلك ترتفع أعداد الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 11600.





وأوضح المرصد أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 شخص.





وكانت مصادر بالجيش الليبي كشفت، في تصريح لـ "العربية"، أن تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا.





ووفقا لما نقلته العربية عن مصادر بالجيش الليبي فإن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا.





وفي وقت سابق، كشف موقع إيطالي عن توجه طائرتين عسكريتين من اسطنبول التركية إلى مصراته في ليبيا، لنقل عدد من المرتزقة.