إيطاليا تكمل انسحاب قواتها المسلحة من العراق بعد 12 عاماً

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو اليوم الثلاثاء أن إيطاليا أكملت سحب قواتها المسلحة من العراق، منهية بذلك انتشاراً دام 12 عاماً.

أعلن كروسيتو في بيان له أن آخر الأفراد الذين بقوا لاستعادة ونقل المعدات اللوجستية قد عادوا. وقد اكتمل الانسحاب قبل الموعد النهائي المتفق عليه مع السلطات العراقية في 30 سبتمبر.

وقال كروسيتو: "ابتداءً من الغد، سينتهي وجودنا العسكري في العراق". وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة جديدة تم الاتفاق عليها مع العراق والدول الشريكة، حيث ستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد.

قال إن عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ومهمة الناتو في العراق ستواصلان العمل من دول أخرى. وستعمل مهمة الناتو مؤقتاً من قيادة القوات المشتركة للحلف في لاغو باتريا، بالقرب من نابولي.

وقال كروسيتو إن آلاف الجنود الإيطاليين خدموا في العراق على مدى السنوات الـ 12 الماضية، وساهموا في الحرب ضد داعش (داعش) وقاموا بتدريب القوات المسلحة العراقية وقوات الأمن في المنطقة الكردية.

وأضاف أن إيطاليا تخطط لمواصلة العمل مع العراق من خلال التدريب وتبادل الخبرات والجهود المبذولة لتطوير القدرات العسكرية العراقية.

أعلنت وزارة الدفاع أن الانسحاب الإيطالي قد اكتمل إلى حد كبير بحلول شهر مارس. ولا يزال اثنان من عناصر الدرك الإيطاليين متواجدين في العراق ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية المستقلة في العراق (EUAM Iraq)، والتي تفوضها الحكومة العراقية.