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ديني

إرادة.. "البحوث الإسلامية" يطلق حملة إلكترونية لتوعية الناس بالحفاظ على حياتهم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:32 م
مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية
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محمد شحتة
أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة إلكترونية توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي موقعه الإلكتروني الرسمي تستمر على مدار أسبوعين بعنوان: "إرادة" لتشجيع الناس على استكمال مسيرتهم في الحفاظ على أنفسهم وذويهم، واتباع الإجراءات الاحترازية التي تساعدهم على تجاوز المرحلة الحالية والتي تمثل خطورة عليهم وتحتاج إلى عزيمة وصبر وإعلاء الصالح العام وتحمل المسئولية.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن إطلاق الحملة يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجوانب التوعوية وتبصير الناس بكل ما يتعلق بشئون حياتهم ويحافظ عليهم وعلى أسرهم ويدعم جانب المسئولية في المجتمع.

وأضاف عيّاد أن الحملة تقوم على النشر الإلكتروني في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وعدم التواصل المباشر بين وعاظ وواعظات الأزهر والجمهور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للتوعية، حيث تقدم الحملة مجموعة من المحتويات التوعوية المكتوبة والمرئية، والتي ترسخ لدى الناس أهمية أن يكون لديهم إرادة قوية في تحقيق أهدافهم وأمانيهم، وعدم فقدان الأمل في رحمة الله بعباده ولطفه بهم مع أداء ما عليهم من مسئوليات وعدم التواكل، بل التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.

وأوضح الأمين العام أن الحملة تشتمل على مجموعة من المقالات العلمية أيضًا لتوجيه الناس نحو امتلاك إرادة شخصية تضمن عدم وصولهم إلى مرحلة اليأس، والتسليم بالثقة في الله في كشف هذه الغمة، والوقوف مع مؤسسات الدولة ومساعدتها فيما تقوم به من إجراءات وقائية تحافظ على حياة الناس، خاصة وأن هذه الأزمات لا تحتاج إلى مجهود فردي فقط، وإنما في حاجة إلى تعاون جماعي يقوم على التوعية بين الجميع وأن يؤدي كل شخص دوره في هذا الشأن مهما كان موقعه.
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