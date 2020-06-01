بر الوالدين فرصتك للنجاة من الهلاك بعد انقضاء رمضان.. لا تضيعها

ورد في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن بر الوالدين قد يكون تأشيرتك لدخول الجنة، ونشهد اليوم العالمي لبر الوالدين، ولعله يكون تذكرة لمن انشغلوا عن آبائهم وأمهاتهم، وتركوا فضل

، رغم أن فيه الفلاح والنجاة من كل سوء في الدنيا،

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إنه فيما أخرجه الترمذي في السنن في :( 3545) وحسنه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجَنَّةَ».