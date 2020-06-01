بـ 2 جنيه.. مستقبل وطن يوفر الكمامات بسعر التكلفة .. صور

أعلن عماد سيف الدين امين حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر ، عن توفير الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات باسعار اقل من سعر التكلفة وذلك بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن والمواصلات العامة والمصالح الحكومية والأسواق اعتبارًا من يوم السبت ٣٠ مايو ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا





وقال ناصر عطية الامين العام المساعد للحزب بالمحافظة إن الحزب بدأ من صباح اليوم توزيع الكمامات علي أهالي المدينة بسعر 2 جنيه للكمامة الواحدة ببعض المناطق المتفرقة بمدينة القصير وذلك خدمة للاهالي في المدينة وللمساعدة في تطبيق الدولة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

بالمحافظة لن يدخر جهدًا للتصدي لانتشار جائحة كورونا حيث ان الحزب يعمل علي توفير الكمامات بمدن المحافظة وكذلك استطاع الحزب توفير اكثر من ٢٠ الف كرتونة لتوزيعها علي الاهالي بمختلف مدن المحافظة علي ثلاث مراحل بالاضافة الي قيام الحزب وشبابه بتعقيم وتطهير المناطق المختلفه والمصالح الحكومية طبقًا للمخطط الوقائي ومكافحة العدوى بالمحافظة. وأوضح أحمد الدقاق امين التنظيم بالمحافظة أن الحزب





ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" وإنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.