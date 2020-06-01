مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية يعلن دعمه للدولة في مواجهة كورونا

أعلن مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، دعمه الكامل لجيش مصر الأبيض فى مواجهته البطولية مع فيروس كورونا المستجد، مناشدا الشعب المصرى العظيم الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنع انتشار فيروس كورونا





وأشاد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، فى بيان له أصدره اليوم، بالاستجابة الفورية من الشعب المصرى بارتداء الكمامة فى أول يوم طالبت فيه الحكومة بارتداء الكمامة إجباريا مثمنا الجهود الجبارة والكبيرة التى تبذلها الدولة فى حماية المصريين من فيروس كورونا الذى هاجم العالم أجمع.





ووجه الشيح كامل مطر تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية وجميع المنتمين للمنظومة الطبية على جهودهم الكبيرة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم ترددهم لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها فى مواجهتهم الباسلة مع هذا الوباء اللعين، مؤكدا أن جميع المؤسسات والجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا نجحت بمهنية واحترافية فى تنفيذ تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا فجميع الجهات التنفيذية بالدولة بذلت قصارى جهدها فى مساعدة المصابين بالفيروس وعلاجهم داخل جميع المنشآت الصحية ومستشفيات العزل.









وقال الشيخ كامل مطر إن جيش مصر الأبيض نجح فى إفشال جميع المؤامرات والمخططات الخبيثة والشيطانية من المتربصين لشق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية بعد مواجهتهم الناجحة والبطولية فى مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أن جيش مصر الأبيض بوطنيته وحبه للدولة المصرية وللقائد الزعيم البطل الرئيس السيسى وضع شائعات وأكاذيب الفئة المارقة فى مكانها الطبيعى داخل سلة المهملات ولم يعط لها أى اهتمام لأنه يعى أن هدفها إحداث الفوضى وإثارة البلبلة داخل البلاد.





ووجه الشيخ كامل مطر التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستجابتها الفورية لجميع مطالب جيش مصر الأبيض التى تقدمت بها نقابة الأطباء للحكومة، معربا عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية على تخطى أزمة كورونا وفى القريب العاجل خاصة مع وعى الشعب المصرى وحرصه الكبير على دعم ومساندة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.





وناشد الشيح كامل مطر الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية الالتزام التام والحقيقى بتعليمات الدولة وعدم الخروج من المنازل خلال هذه الفترة الحاسمة فى المواجهة الشاملة مع فيروس كورونا إلا للضرورة القصوى، مؤكدا أن هذه الفترة فى غاية الأهمية وعلينا جميعا أن نعى المسئولية حتى نخرج من المواجهة مع فيروس كورونا باقل الخسائر الممكنة.