بسبب فيروس كورونا.. الهنود يحاربون الوجود الصيني بمتجر Google Play .. فيديو

في ظل الارتفاع الملحوظ حاليا في الإصابات

بعدد من دول آسيا وأفريقيا، وخاصة في

التى وصل فيها معدل الإصابات إلى حوالى 186 ألف مصاب، و6000 حالة وفاة، سادت حالة من الغضب بين المستخدمين الهنود لشبكة

الإنترنت

ضد الصين والتطبيقات الصينية على متجر جوجل للتطبيقات

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