بسبب فيروس كورونا.. الهنود يحاربون الوجود الصيني بمتجر Google Play .. فيديو

في ظل الارتفاع الملحوظ حاليا في الإصابات بفيروس كورونا بعدد من دول آسيا وأفريقيا، وخاصة في الهند التى وصل فيها معدل الإصابات إلى حوالى 186 ألف مصاب، و6000 حالة وفاة، سادت حالة من الغضب بين المستخدمين الهنود لشبكة الإنترنت ضد الصين والتطبيقات الصينية على متجر جوجل للتطبيقات Google Play .
وبحسب موقع Pocketnow فإن عدد من المطورين الهنود قاموا بتطوير تطبيق يدعى Remove China Apps أو إزالة التطبيقات الصينية، وهو تطبيق عند تحميله على هواتف أندرويد يقوم بتحديد التطبيقات الصينية مثل تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك وإزالتها.
ويدعى مطورو التطبيق أن الغرض من التطبيق ليس مهاجمة الصين ولا التطبيقات الصينية، حيث إنه لا يجبر المستخدمين على حذفها وإنما يخبرهم بالتطبيقات الصينية الموجودة على هواتفهم وإذا ما كانوا يرغبون في إزالتها.
وارتفعت وتيرة تحميل التطبيق على نطاق واسع لارتفاع المشاعر المعادية للصين في البلاد، بسبب التكتم على فيروس كورونا حيث قد اتهمت عدة دول الصين اتهام مباشر بأنها سبب تفشى الوباء بسبب تكتمها وإخفائها معلومات مهمة عن الفيروس.