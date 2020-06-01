تضامن البرلمان تشيد بدور القومي للمرأة في مواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن في البرلمان، علي أهمية دور المجلس لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أننا في أزمة شديدة وعنيفة وتحتاج للتوعية الشديدة في مواجهتها، ومن هنا يأتي دور المجلس القومي للمرأه.





من جانبها قالت النائبة هبه هجرس، إن المجلس لم يوقف أعماله بسبب فيروس كورونا المستجد فلديه خطة وهدف واضحين ووضع الطرق المرنة، لافتًا إلي أنه لا يمكن انكار أن الجائحة من سيقف داعما فيها المرأه، لاسيما وأنها العمود الفقري لاسرتها في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية، والمجلس القومي أعاد ترتيب نفسه لتقديم الدعم للمرأه لتساعد باقي أفراد اسرتها في تخطي هذه الجائحة.





وكشفت هجرس، عن أن المجلس القومي للمرأه يقوم حاليا بإعداد بحث دولي بدعم من المنظمات الدولية عن تكلفة العنف ضد المرأة.





ووافقت لجنة التضامن، علي مشروع موازنة المجلس القومي للمرأه للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي تقدر بنحو 85 مليون و887 ألف جنية مقابل 69 مليون و987 العام الجارى 2019/2020.





وبلغت جملة الاستثمارات خلال العام الجديد 2020/2021 نحو 45 مليون جنية مقابل 35 مليون جنية العام الجارى