التصرف الشرعي لرجل فاته الظهر ودخل المسجد فوجد الجماعة تصلي العصر

وأضاف: لو صلى العصر ثم صلى بعدها الظهر يسقط عنه الترتيب ولا يجب عليه أن يصلي العصر مرة أخري كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم .

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فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، إن من دخل فى صلاة الجماعة ولم يدرك معهم إلا الركعة الثالثة والرابعة فالواجبُ عليه أن يبقى مع الإمام حتى يُسلم، فإذا سلم الإمام، فإنه يقومُ ويقضي ما فاته من الركعات، وهما في هذه الصورة ركعتان، فتصليهما كما يُصلي الركعة الثالثة والرابعة من العصر، ولا يجلس للتشهد إلا في آخر الصلاة، وذلك لأنه جلس للتشهد الأول في الركعة الثانية له، والتي كانت الرابعة للإمام، فإذا صلي الركعتين اللتين فاتته، جلس للتشهد في آخر صلاته.





وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم من دخل فى صلاة الجماعة فى الركعة الثالثة فهل يصلى ركعتي الاولي والثانية بالفاتحة وسورة؟»، لك أن تصلى بالفاتحة وسورة وورد ذلك فى بعض الأثار عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قرأ فى الأربع ركعات بالفاتحة وسورة قصيرة فيجوز أن تصلى بسورة قصيرة مع الفاتحة وتكون الصلاة صحيحة.