زحام على بنك مصر لصرف المعاشات

شهد بنك مصر تزاحما كبيرا من جانب المواطنين في أول أيام صرف المعاشات متجاهلين قرارات الحكومة المصرية بشأن التباعد الاجتماعى و الإجراءات الاحترازية.









كانت الأجهزة الأمنية بدأت أمس في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

















وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.









وأعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة وهي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة وإلا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاء الإجراءات القانونية ضد المخالفين.