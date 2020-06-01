AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

زحام على بنك مصر لصرف المعاشات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
رنا أشرف- علي الخشاب- عز حسين
شهد بنك مصر تزاحما كبيرا من جانب المواطنين في أول أيام صرف المعاشات متجاهلين قرارات الحكومة المصرية بشأن التباعد الاجتماعى و الإجراءات الاحترازية.


كانت الأجهزة الأمنية بدأت أمس في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.




وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.


وأعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة وهي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة وإلا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاء الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم القاهرة: ارتداء الكمامات إجباريا داخل المدارس من اليوم

احم نفسك بالكمامة وتجنب الغرامة..عودة العمل بالمنشأت الشرطية والحكومية أول يونيو

التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى محطات المترو.. فيديو

أول يوم الغرامة.. التزام سائقى النقل العام والمواطنين بارتداء الكمامات.. فيديو

بدون كمامات.. شاهد تجمعات على كورنيش الإسكندرية رغم قرارات الوزراء..فيديو

شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة

ترشيحاتنا

للمرة الرابعة هذا العام.. السعودية تشهد ظاهرة فلكية جديدة

تؤدي لضعف المناعة .. الأنصارى: لا ينصح بارتداء الكمامة من سن 6 إلى 11 عاما

صفقات تبادلية .. الزمالك في حيرة من إغراءات عروض بيراميدز

تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط .. تفاصيل

لو عايز تخس أسرع .. مشروب خارق لسد الشهية

الحالة الخامسة بجامعة الفيوم.. وفاة كبير أخصائيي التغذية في المدن الجامعية بفيروس كورونا

AdvertisementS

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

نسب الشفاء في مصر جيدة.. لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بسيطة

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

بعد علاج أمريكان من كورونا.. سفارة واشنطن بالقاهرة توجه رسالة شكر لـ وزارة الصحة

غرامة 3 آلاف جنيه.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورونا.. والتبغ يزيد فرص الإصابة بالفيروس

مصادر حكومية تحدد موعد عودة عمل المطاعم

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

«سبيس إكس».. تفاصيل المهمة التاريخية لرواد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية