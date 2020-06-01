نجيب ساويرس: أتمنى زيارة اليابان

نشر رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تغريدة جديدة.





وجاءت التغريدة للرد بها على سؤال أحد المتابعين الذى كان كالاتى: عايزين نعرف يا استاذ نجيب.. كم دولة لسه حضرتك مروحتهاش؟ وايه الدولة اللى نفسك تروحها لكن الظروف لم تسمح بعد؟".





وقام نجيب بالرد عليه :" اليابان".



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ونالت التغريدة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

غريبة انك لسة مازرتهاش

اليابان حلوه جدا من احلى البلاد

ان شاءالله تزورها





وكانت أحدث تصريحات نجيب ساويرس حول مطالبته بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.





وكتب نجيب ساويرس: "لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط