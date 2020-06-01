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محافظات

مستقبل وطن يوزع 1000 كرتونة غذائية على الأسر المتضررة بالشلاتين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:01 م
مستقبل وطن يوزع 1000
مستقبل وطن يوزع 1000 كرتونة غذائية
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إبراهيم جادالله

قام حزب مستقبل وطن بمدينة القصير، بتوزيع عشرة آلاف كرتونة غذائية بحلايب وأبورماد وشلاتين ومرسي علم  من المواد الغذائية علي الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا بعد إجراء مسح شامل لها لضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها .


يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وبقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وبتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت إشراف عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة والمهندس أحمد الدقاق أمين التظيم ومحمد يوسف عضو هيئة مكتب المحافظة  وناصر عطية أمين مساعد الحزب  بالمحافظة.


وقال أحمد الدقاق أمين التنظيم إن الحزب يقوم بواجبه الوطني والاجتماعي تجاه المجتمع منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد ويتم توزيع الكراتين والشنط الغذائية على المستحقين للتخفيف عن كاهلهم فى ظل الظروف المعيشية الصعبة خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.


وأضاف ومحمد يوسف عضو هيئه مكتب المحافظة أن ما يقوم به الحزب هو واجب علينا نحو أهلنا موضحا أننا مستمرون فى تقديم الدعم لأهلنا بكافة أنحاء المدينة لتخفيف عبء المعيشة عنهم  مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا المستجد حتى نستطيع العودة للحياة الطبيعية تدريجيا .

مستقبل وطن يوزع 1000 كرتونة غذائية على الأسر المتضررة بالشلاتين
مستقبل وطن يوزع 1000 كرتونة غذائية على الأسر المتضررة بالشلاتين
مستقبل وطن يوزع 1000 كرتونة غذائية على الأسر المتضررة بالشلاتين
مستقبل وطن يوزع 1000 كرتونة غذائية على الأسر المتضررة بالشلاتين
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