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أخبار البلد

التزام المواطنين بارتداء الكمامات في موقف القناطر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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رنا أشرف- صلاح مهدي- أشرف العمدة
تنفيذا لقرار الحكومة المصرية حرص المواطنون على ارتداء الكمامات الطبية في موقف القناطر الخيريه لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد مع الحرص على التباعد الاجتماعى.

وتشهد البلاد ذروه تفشى فيروس كورونا مما أدى الى زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات نتيجة لتفشي الفيروس وعدم التزام كثير من المواطنين في الفترة الأخيرة.


كان رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.

وأعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة والا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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