لمواجهة كورونا .. خط ساخن لمتابعة شكاوى المواطنين في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إنه تم تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد.





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وأوضح محافظ الغربية ، أن إطلاق الخط الساخن يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا على المتابعة المستمرة علي مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر الخط الساخن والتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.





وأضاف كتور رحمي، أن توفير هذا الخط سيساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.



