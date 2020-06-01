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محافظات

لمواجهة كورونا .. خط ساخن لمتابعة شكاوى المواطنين في الغربية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:16 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح محافظ الغربية ، أن إطلاق الخط الساخن يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا على المتابعة المستمرة علي مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر الخط الساخن والتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.

وأضاف كتور رحمي، أن توفير هذا الخط سيساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال تراسه للاجتماع الأول للجنة الأزمات ، والذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، ومدير أمن الغربية ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطني بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية ، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.
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