التنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" تغطي كل ربوع مصر..فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر تعليماته للمحافظين بأنه على استعداد لتلاقي الشكاوي الموجودة داخل كل محافظة.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه سيكون هناك رقم لمبادرة "صوتك مسموع" والتي طرحتها وزارة التنمية المحلية ويتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





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وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن تلك المبادرة موجودة في كل ربوع مصر على مستوى محافظات الجمهورية مؤكدا أنه اذا كان هناك مشكلة بأي محافظة يتم التواصل مع السكرتير العام للمحافظة.





وأشار دكتور خالد قاسم إلى أن "مبادرة صوتك مسموع" تحت بصر وسمع الوزير محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين التي تتلقاها المبادرة وسرعة الرد علي المواطن وحل مشكلته.