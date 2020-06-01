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ديني

حكم صيام من أكل أو شرب ناسيا في الست من شوال .. أمين الفتوى يجيب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:39 م
صيام الست من شوال
صيام الست من شوال
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عبد الرحمن محمد
وجه متصل سؤالا إلى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء يقول فيه: شربت ناسيا أثناء صيام الست البيض فهل عليّ أن أعيد هذا اليوم حيث أفتى بذلك إمام المسجد ؟.


رد أمين الفتوى قائلا: أفتاك إمام المسجد برأي المذهب المالكي، فيجوز أن تعمل به ويجوز لك أن تسير على مذهب جمهور الفقهاء الذي قال في مثل هذا الموقف: ليس عليك صيام يوم آخر وإنما شربك وأكلك ناسيا إنما أطعمك الله وسقاك وهذا ينطبق على صيام الفرض والنافلة؛ أي في رمضان وغير رمضان.

   
هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء ؟.

هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء لما أفطرت من أيام في رمضان؟، أو بصيغة أخرى هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وقضاء أيام من رمضان بنية واحدة؟، لعله سؤال الساعة بل والشهر وقد يطول إلى ما بعد شوال ويمتد إلى نهاية شهر ذي القعدة، أي أنه يتكرر على مدار ستين يومًا من الآن، وذلك لما ورد في فضل صيام الست من شوال العظيم، قال الأزهر الشريف، إنه في حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال، قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.


هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟

وعن حكم صيام الست من شوال بنية قضاء رمضان، أوضح «الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « السؤال: هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟»، أنه  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:


القول الأول: يرى أصحابُه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصحُّ عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهبُ الحنفية، وإنِ اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع؟ فعند أبي يوسف يصحُّ عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصحُّ عن الست، يعني: يقعُ عن النفل ولا يصح عن القضاء، ودليل أبي يوسف: أنَّ نيةَ الفرض محتاجٌ إليها، ونيةَ النفل غيرُ محتاج إليها، فاعتُبر ما يُحتاج إليها، وبطلَ ما لا يُحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا، فيصير متطوعًا؛ لأنه لم يبطُلْ أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
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