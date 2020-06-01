لأول مرة منذ 3 سنوات .. الشمس تخرج من سباتها وتتوهج من جديد

قالت وكالة ناسا إن البقع الشمسية الجديدة على سطح الشمس التي تعد أكبر توهج شمسي منذ عام 2017 يمكن أن تكون علامة على استيقاظ الشمس من سبات طويل.





رصد مرصد ناسا للديناميات الشمسية "SDO" ، أقوى توهج لها، منذ أكتوبر 2017 '' في 29 مايو الماضي ، مما يشير إلى أن الشمس ستدخل في دورة شمسية جديدة.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يعتبر التوهج الشمسي موجة من الإشعاع الصادرة عن البقع الشمسية الباردة نسبيًا على سطح الشمس .









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وتوضح ناسا في تقريرها أن هناك أيضًا زيادة في نشاط البقع الشمسية في الفترة الحالية.





وأشارت ديلي ميل الى أن هذا التوهج لا يشكل خطرًا على الأرض لأنه لم يكن موجهًا إلى كوكبنا .





ولكن وكالة ناسا تقول إنها علامة على انتقال النجم إلى مرحلة أكثر نشاطًا من دورة 11 عامًا.





وقالت ناسا إن المشاعل كانت أضعف من أن تتخطى العتبة التي سيطلق فيها مركز التنبؤ بطقس الفضاء تنبيهًا للعلماء على الأرض.