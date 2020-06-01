AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري بالصحة العالمية: من المبكر اكتشاف مصل أو لقاح لعلاج كورونا .. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:04 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن الأمصال ما زالت في المرحلة الثانية من الاختبارات، ومن المبكر القول أن العالم قارب على اكتشاف مصل أو لقاح لعلاج كورونا.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية on  أنه ما زال هناك الكثير من الوقت للحديث عن اكتشاف مصل أو لقاح ضد كورونا، مؤكدا  أن ما يثار دعاية إعلامية". 

أقرأ أيضا 

وتابع  استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية  أن توصيف مصر أنها رقم 13 عالميًا في الإصابات بسبب تغير موعد للذروة بكل دولة.

 وأشار الدكتور أمجد الخولي إلى أنه اكشتفنا عدم فاعلية كلوروكين وحذفناه من بروتوكول العلاج الخاص بكورونا، ولم نطلق أى تحذير من عدم التشريح، ولكن حذرنا من التعامل المباشر مع المتوفى.

وقال استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن المتوقع خلال هذه الفترة أن نصل لمرحلة الذروة ولكنني أتمنى أن نصل بعدها لمرحلة الإنحسار للمرض. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: مصر لديها فرصة ذهبية للتحكم والقضاء على وباء كورونا ..فيديو

الصحة العالمية تكشف تأثير درجات الحرارة وتطعيم الدرن للوقاية من كورونا.. فيديو

استشاري أوبئة بمنظمة الصحة العالمية: لقاح فيروس كورونا قيد التجربة.. فيديو

استشاري بالصحة العالمية: لا علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن

الصحة العالمية: كورونا يُزيد من فرص الإصابة بمتلازمة "كاواساكي"

مصر لم تصل للذروة.. استشاري أوبئة: التوصل للتركيبة الجينية لفيروس كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

تؤدي لضعف المناعة .. الأنصارى: لا ينصح بارتداء الكمامة من سن 6 إلى 11 عاما

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

5 حالات .. أحمد موسى يكشف العدد الحقيقي لمصابي حفلات الجونة.. فيديو

لأول مرة منذ 3 سنوات .. الشمس تخرج من سباتها وتتوهج من جديد

الصحة: منحنى فيروس كورونا فى صعود والأعداد تتضاعف كل يوم.. فيديو

ضبط أسلحة بيضاء مع راكب وصل على رحلات العالقين إلى مطار مرسى علم

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 إطلالات لـ دينا حويدق مذيعة CBC

شاهد .. شيفروليه سوبربان Z71 موديل 2021 بعد الكشف عنها .. صور

بمكياج جذاب .. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير