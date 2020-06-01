استشاري بالصحة العالمية: من المبكر اكتشاف مصل أو لقاح لعلاج كورونا .. فيديو

أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة ب منظمة الصحة العالمية أن الأمصال ما زالت في المرحلة الثانية من الاختبارات، ومن المبكر القول أن العالم قارب على اكتشاف مصل أو لقاح لعلاج كورونا





وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية on أنه ما زال هناك الكثير من الوقت للحديث عن اكتشاف مصل أو لقاح ضد كورونا، مؤكدا أن ما يثار دعاية إعلامية".





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وتابع استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن توصيف مصر أنها رقم 13 عالميًا في الإصابات بسبب تغير موعد للذروة بكل دولة.





وأشار الدكتور أمجد الخولي إلى أنه اكشتفنا عدم فاعلية كلوروكين وحذفناه من بروتوكول العلاج الخاص بكورونا، ولم نطلق أى تحذير من عدم التشريح، ولكن حذرنا من التعامل المباشر مع المتوفى.



