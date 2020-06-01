مصر تدفع ضريبة عدم الالتزام.. استشاري أوبئة: الاتهامات الموجهة للصحة العالمية بلا دليل.. فيديو

أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بـ منظمة الصحة العالمية ، إن ارتفاع عدد الإصابات في مصر كان متوقعًا، ومن المتوقع المزيد من الحالات خلال الفترة المقبلة.









وأضاف "الخولى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"، إن الاتهامات الموجهة للصحة العالمية "بلا دليل" مشيرا إلى أن المنظمة وضعت شروطا لفتح المجالات وعودة الحياة إلى طبيعتها.









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وتابع استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أنه لا بد من دفع ضريبة ما فعلناه منذ أسبوعين من تراخى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان









وأشار الدكتور أمجد الخولي إلى أن المتوقع خلال هذه الفترة أن نصل لمرحلة الذروة ولكنني أتمنى أن نصل بعدها لمرحلة الانحسار للمرض.







