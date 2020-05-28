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أستاذ علم الأوبئة: العزل المنزلي قنبلة موقوتة ..فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 06:23 ص
العزل المنزلي
العزل المنزلي
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اسراء صبري
قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاد الصحة وعلم الأوبئة، إنه مع عودة عجلة الاقتصاد تلقائيا ولكن قد تقل الاحتياطات المتخذة من قبل العاملين، لافتا إلي صعوبة إجراءات الحجر المنزلي الذي تتبعه بعض الدول في علاج المصابين بأعراض طفيفة.


وأوضح إسلام عنان في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك عدة معايير تضمن سلامة الحجر المنزلي، فهناك دور خاص بالدولة وهي وجود منظومة لتسجيل مرضى الحجر المنزلي إلكترونيا، من خلال تطبيق يتواصل به المريض يوميا مع وزارة الصحة للاطمئنان على حالته الصحية.


وأشار إلى دور الأفراد في تلك الفترة، معقبا "لازم يكون في توعية للشخص المصاب.. وأسرته وكيفية التعامل معه في تلك الفترة".


وأكد ضرورة إلقاء الكمامات بطريقة صحيحة حتى لا تنتشر العدوى، موضحا فترة العزل المنزلي قنبلة موقوتة تجب السيطرة عليها.



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