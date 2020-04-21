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قصر العيني: العزل المنزلى يتم تحت إشراف وزارة الصحة لمتابعة حالة المريض باستمرار

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إن العزل المنزلي يتم تحت إشراف وزارة الصحة لمتابعة حالة المريض باستمرار.

وأضاف الدكتور أيمن السيد سالم، من خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الفيروس هو كائن متطفل معتمد تماما على الإنسان ليستكمل دورة حياته.

وأشار رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إلى أن الفيروس إن ترك وحيدًا بدون مقومات حياة سيموت ويتحلل تدريجيا، ولا يتسبب فى نقل العدوى.

وتابع رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، أن كان الفيروس متواجدا على أي سطح سيأخذ وقته بعد ساعات بسيطة ويتحلل، لذلك فلا بد من الجلوس فى المنزل لنستطيع كسر حياة الفيروس بأسرع وقت.

وأكد أن الصين ودول أخرى، فعلت ذلك بالفعل لأن العزل بوجه عام لا يعطي فرصة للمخالطة وبالتالى يمنع من انتقال العدى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
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