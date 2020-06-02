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توك شو

رب أسرة يعالج أبناءه وشقيقه ووالدته من فيروس كورونا في المنزل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:06 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب

قال إمام الحباشى، رب أسرة طلب من أهالى قريته الابتعاد عن زيارته، فور ظهور أعراض كورونا على أفراد أسرته  والبالغ  عددهم 7 أفراد حيث قرر عمل عزل منزلي لهم.

وتابع الحباشى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"،: أن عدد المصابين من أسرته 7 أفراد خمسة من ابنائه ووالدته وشقيقه، متابعا:" المرض مش عيب، وأنا بتعامل مع المجتمع أنا وأسرتى، فلابد أن يكون لدى ضمير..العيب أنى أخبى على الناس".


وأشار الحباشى إلى أنه ناشد أهالى قريته عدم زيارة ابنائه كونهم مصابين بكورنا، مشددًا على أنه لم يخش من ذلك كونه يهدف إلى حماية صحة الآخرين والمجتمع.


ولفت الحباشى إلى أنه ورث من جده ساحة كبيرة يقوم من خلالها بعزل أبنائه وشقيقه وامه وتقديم كل مايلزمهم من رعاية صحية، حيث أنها مجهزة بالكامل على حد وصفه.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة ، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

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