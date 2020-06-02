طارق العشري: أتمنى إلغاء الدوري ..فيديو

أبدى طارق العشري ، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، رغبته فى إلغاء الموسم الحالي والعودة بموسم جديد فى موعده الطبيعي.





وقال العشري فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " من المفترض أن يعود النشاط الكروي بأقصى سرعة، ولابد من التعايش مع الموقف بشكل جيد، ولكن المشكلة تكمن في استكمال الدوري أو بداية دوري جديد، ومن وجهة نظرنا في النادي المصري نحن مع إلغاء البطولة الحالية وبداية دوري جديد.





وأضاف: "ليس هناك شك من أنه ستتواجد عواقب سلبية لتوقف النشاط الكروي ، لأن الدوري متوقف منذ مدة طويلة تقاربت من الثلاث شهور، ولكي لابد من إعداد اللاعبين مرة ثانية ويعودوا لمستواهم".





وصرح طارق العشري من قبل، بأن فى حالة عودة الدوري نحتاج فترة إعداد لمدة 8 أسابيع لعودة النشاط الكروي، ولايجب مقارنة وضعنا بالدوري الألماني، شهر إعداد لايكفي نحن في فترة راحة منذ ثلاثة شهور وليس هناك تجهيز بدني أو تعايش أو انسجام أو مهارات أو خطط، لذا لابد أن نفكر فى الإعداد للدوري الجديد خوفًا من تلاحم المواسم وضغط اللاعبين.



