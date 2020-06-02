خطة سفر برشلونة استعدادًا لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية خطة السفر التي سيتبعها فريق برشلونة قبل مواجهة فريق مايوركا، عند استئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الإسباني مرة أخرى.









وقد تقرر عودة موسم الليجا مجددًا بداية من يوم 11 يونيو القادم، بعد توقفه منذ مارس الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا.





وسيلتقي برشلونة مع مايوركا في معقل الأخير مساء يوم 13 يونيو.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بعثة برشلونة ستتوجه إلى مايوركا صباح يوم المباراة نفسه.





وأوضحت إنه بمجرد الوصول إلى جزيرة بالما، سينتقل طاقم برشلونة إلى الفندق المخصص، ثم إلى ملعب المباراة، وذلك على متن حافلتين.





وأوضحت أن الفندق - والذي لم يتم تحديده بعد - سيتم حجزه لبعثة برشلونة فقط دون غيرهم، وسينطبق الأمر ذاته على الطائرة التي سيستخدمونها خلال رحلة الذهاب والعودة.



