بالكمامات.. مران برشلونة كامل العدد استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني





ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة صورة على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، صورة للاعبين والجهاز الفني، وهم مرتدين الكمامات لتجنب عدوى فيروس كورونا، وكتب:" الفريق يتدرب بأكلمه معا للمرة الأولى.. لنذهب!".





وأعلنت رابطة الدوري الإسبانية، مؤخرا عن موافقتها،على استئناف فرق الليجا لتدريباتها الجماعية، بداية، من اليوم الاثنين.





يذكر أن مسابقة الدوري الإسباني، ستعود رسميا يوم 11 يونيو المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





















Todo el equipo se entrena conjuntamente por primera vez. ¡Vamos! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/ELMqBO7Dts — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) June 1, 2020

خاض فريق برشلونة، اليوم الإثنين، مرانه بحضور جيمع لاعبيه، لأول مرة منذ توقف مسابقة الدوري الإسباني.