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رياضة

إبراهيم فايق يعلن موعد عودة تدريبات الأندية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:14 ص
ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
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ياسمين تيسير
أكد الاعلامي إبراهيم فايق أن هناك اتفاقا داخل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بعودة تدريبات الاندية يوم 1 يوليو المقبل استعدادا لـ عودة بطولة الدوري المصري.


وأضاف ابراهيم فايق في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أنه لابد أن توجد خطه محددة بشأن الاجراءات الاحترازيه خلال الفترة المقبلة حال عاد الدوري المصري.




وتابع أنه من الصعب اتخاذ قرار بعودة الدوري الا عقب انخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشددا على ان مصر الان في مرحلة ذروة المرض لذلك فالأمر صعب.
 

وأكمل أن المانيا اتخذت قرارا بعودة الدوري بسبب انخفاض اعداد المصابين مع اتخاذ اجراءات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا. 
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