نجم الإسماعيلي السابق يهاجم ميدو: لم يقدم نفسه كمدرب.. فيديو

، نجم الإسماعيلي السابق، أنه بدأ مشواره التدريبي فى نادي وادي دجلة، مشددا على أنه استقر على الاستمرار فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.







