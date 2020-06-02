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رياضة

نجم الإسماعيلي السابق يهاجم ميدو: لم يقدم نفسه كمدرب.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:06 ص
ميدو
ميدو
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حسن العمدة
أكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أنه بدأ مشواره التدريبي فى نادي وادي دجلة، مشددا على أنه استقر على الاستمرار فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.


وقال اليماني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يجب أن يكون المدرب قد مارس هذه المهنة بعد الاعتزال مباشرة، وعلى سبيل المثال حسام حسن مدرب كبير بدأ التدريب عقب اعتزاله حتي أصبح مديرا فنيا له اسمه".

 
وأضاف: "ميدو لاعب كبير ولكنه لم يقدم نفسه كمدرب على الإطلاق، وفوزه بكأس مصر مع الزمالك يرجع للاعبين وليس له".


وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الارجنيتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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